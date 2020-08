Barista non gli serve da bere, lo minaccia con un coltello

Paura nella notte al Bar Cirri di Crevalcore dove un cittadino rumeno, classe '84, ha minacciato con un coltello il barista che non gli ha più voluto dare da bere.

Il titolare, vedendo l'uomo già ubriaco, si è rifiutato infatti di vendergli ulteriori alcolici ma questo ha prima reagito spintonando l'uomo e poi ha tirato fuori un coltello minacciando anche gli altri clienti che difendevano il gestore del bar.

Fortunatamente i presenti sono riusciti a disarmarlo e a chiamare i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno denunciato l'uomo per minacce e possesso di armi. Il 36enne è risultato inoltre avere diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e violenze ed è stato condotto in questura perché su di lui pendeva un provvedimento di espulsione della Prefettura di Ferrara per motivi di sicurezza.