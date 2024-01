Risse con coltelli e spray al peperoncino: locale chiuso per un mese

Anno nuovo, vecchi provvedimenti. Il questore di Bologna ha infatti ordinato la sospensione di un locale in via Calzoni, nelle vicinanze della fiera, per un mese.

La polizia era intervenuta più volte all'interno del bar spesso teatro di risse. L'ultima proprio nella notte di Capodanno, quando le Volanti sono state chiamate del personale sanitario del 118, intervenuto al locale per soccorrere un uomo poi trasportato in ospedale in codice 2. Poco prima, quest'ultimo era rimasto coinvolto in una rissa insieme ad altri individui ed era stato ferito con delle armi da taglio. Secondo alcuni testimoni era stato anche utilizzato uno spray urticante all'interno del locale.

Solo l'ultimo di un'escalation di violenza che, già tra ottobre e dicembre, aveva causato episodi simili. In uno di questi casi, in particolare, un ragazzo è stato trovato con lesioni e tagli alla mano, e l'intervento della polizia aveva portato al fermo di un soggetto che, al sopraggiungere degli agenti, si trovava ancora all'interno del locale con la lama utilizzata nell'aggressione. Il 22 ottobre scorso, invece, era stata una donna peruviana ad essere aggredita e ferita da alcune donne dopo aver trascorso la serata nel locale di via Calzoni.