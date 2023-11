Risse tra ubriachi e vendita di alcol a minorenni, un altro bar sospeso per 10 giorni

Un altro locale chiuso per dieci giorni, stavolta per gli episodi di disordine che si verificavano al suo interno. Dopo i sigilli a un bar in via Niccolò dall'Arca, a Bologna, ora la polizia ha sospeso per 10 giorni un bar di Imola, teatro un mese fa di litigi violenti e aggressioni.

Il caso più grave è avvenuto lo scorso 23 ottobre, quando un avventore, cittadino extracomunitario, è stato aggredito con coltelli e oggetti taglienti durante un diverbio. Soltanto cinque giorni prima la polizia era già intervenuta per un'altra lite causata da un altro avventore visibilmente ubriaco. Nella scorsa primavera, invece, i gestori erano stati sorpresi a vendere superalcolici a dei minorenni senza chiedere loro il documento, e proprio quella sera uno di loro era finito in Pronto soccorso a causa dell'abuso di alcol. Ritenendo la gestione del locale irresponsbile e non adeguata, il Questore ha disposto quindi la sua sospensione.