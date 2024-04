Bar usato come base di spaccio: scatta la sospensione per trenta giorni

Consumo e spaccio di droga, tanto che nel bar si nascondeva una sorta di base per lo spaccio cittadino. Per questo i carabinieri hanno eseguito il decreto di sospensione emesso dal questore per trenta giorni nei confronti di un locale di Imola.

Il provvedimento è stato emesso dopo i controlli nel locale, che avevano rilevato che il bar era frequentato da clienti dediti al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri non hanno potuto fare altro che notificare al titolare del locale il provvedimento e applicare i sigilli.

Solo una settimana fa la stessa sorte - e per motivi analoghi - era toccata a una pasticceria di San Pietro in Casale.