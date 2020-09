Sanzione a bar in zona U: tra i frequentatori un arresto per spaccio

Un giovane di 24 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Bologna. Il provvedimento è arrivato dopo che il ragazzo, cittadino tunisino, era stato identificato all'interno del noto bar di via dei Bibiena, recentemente sanzionato con la chiusura anticipata dopo un controllo serale congiunto di Carabinieri e Polizia locale, in merito ad assembramenti senza mascherina e schiamazzi.

Il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare presso una camera di un albergo situato in zona, è stato trovato in possesso complessivamente di 15 dosi di eroina, circa 1.000 euro in contanti e un computer portatile che era stato rubato qualche giorno fa a una studentessa.

Oltre all’eroina, durante l’ispezione nel locale, i militari hanno trovato altra droga: una dose di hashish detenuta da una studentessa italiana di 18 anni, 5 dosi di cocaina e della marijuana, appartenenti a soggetti non ancora identificati, e recuperate grazie al fiuto dei cani antidroga della Polizia locale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane spacciatore è stato sottoposto alla misura cautelare del Divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, in attesa dell’udienza, posticipata per i termini a difesa.

In una altra operazione di controllo sugli stupefacenti, questa volta al parco della Montagnola, le unità cinofile della polizia hanno rinvenuto in un cespuglio e sequestrato a carico di ignoti circa 200 grammi di marijuana.