Barista ferisce un cliente durante una lite, è grave

Una discussione fra il gestore di un bar e un cliente è finita in un'aggressione, dove ad avere la peggio è stato quest'ultimo, un signore di 63 anni di origine tunisina. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio in un locale di via Massarenti. L'uomo è stato infatti ferito al braccio dal barista, un trentenenne originario della Cina. Portato dal 118 in ospedale in condizioni di media gravità, ha subito la recisione di un'arteria e si trova al momento in prognosi riservata.

Dinamica da ricostruire

Le ferite sarebbero riconducibili a cocci di una tazzina, ma la dinamica è da ricostruire. Il barista è stato denunciato per lesioni personali dalla polizia, intervenuta sul posto. Da una ricostruzione dell'accaduto, fatta anche con ausilio delle telecamere, il cliente avrebbe creato disturbo nel locale lanciando una zuccheriera appoggiata sul bancone. Da qui la lite e la reazione violenta del commerciante.