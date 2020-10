Bolognina: clienti pregiudicati e droga, il Questore chiude il bar

Serrande abbassate per una settimana per il bar Sunshine di via Nicolo Dall'Arca: il Questore ha sospeso ieri, 8 ottobre, l'attività del locale, in base all'art. 100 del Tulps - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede l'intervento in caso di disordini, se punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Durante i diversi controlli nel quartiere Bolognina, anche nei mesi estivi, sono stati infatti identificati diversi clienti pregiudicati, anche per spaccio, ed è stata inoltre rinvenuta sostanza stupefacente all'esterno dell'esercizio.

Lo stesso bar era già stato sanzionato dalla Polizia Locale, con conseguente riduzione di orario di apertura.

I primi di ottorbe, sempre in Bolognina, a chiudere era stato un barbiere che impiegava anche lavoratori in nero, mentre a settembre era stata la volta di altri due bar.