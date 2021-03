Santo Stefano, chiesa del Baraccano: "La facciata rischia di crollare"

A tre anni esatti dalla presentazione del progetto di recupero del Santuario di Santa Maria del Baraccano, che affaccia nell'omonima piazza di Bologna, l'edificio "versa in condizioni molto, molto critiche" e si rischia "la caduta di parte della facciata". E' l'allarme lanciato dalla presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole, oggi nel corso di una commissione del Consiglio comunale.

Il restauro della chiesa (costo stimato: 3,6 milioni di euro) fu annunciato nel marzo 2018 e qualche mese dopo, a ottobre, fu sottoscritto un protocollo tra Curia, Comune, Asp (proprietaria dell'immobile), Fondazione Carisbo, Università e Quartiere. In quell'occasione, si disse che i lavori sarebbero stati completati nel giro di tre anni. Ma "mi sembra di aver capito che la pandemia abbia frenato l'intervento", segnala oggi Amorevole.

Sarebbe però "estremamente importante" andare avanti, avverte la presidente del Santo Stefano: "Chiedo che venga ripreso il tema della ristrutturazione della chiesa perché versa in condizioni molto, molto critiche, tanto che sono stati fatti degli ingabbiamenti e delle coperture con reti proprio per evitare la caduta di parte della facciata". Il restauro del Santuario, ricorda poi Amorevole, si inserisce anche nel recupero delle mura cittadine, a cui la chiesa è materialmente collegata: si tratta anche in questo caso di "elementi architettonici particolari e importanti per la città", sottolinea la presidente del Quartiere. (Dire)