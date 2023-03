Baracche pericolanti e canne fumarie Lungo Reno: via 5 tonnellate di rifiuti | FOTO

Sono stati raccolti circa 5.240 kg di materiali e rifiuti nella mattinata di ieri, quando il personale della Polizia Locale è intervenuto per rimuovere i piccoli accampamenti e sgomberare dai rifiuti l’area pubblica all'altezza del Lungo Reno,



L’operazione, come rende noto il Comune di Bologna, si è svolta in due aree distinte nella zona di via Agucchi. Nella prima, vicino all'impianto idrico di Hera, c’erano 14 strutture di fortuna, di cui alcune in condizioni di potenziale pericolo. Sono state trovate canne fumarie e una bombola di Gpl parzialmente piena, poi consegnata alla ditta specializzata per il recupero.

Nella seconda area, vicino al fiume dietro a un concessionario auto, gli agenti hanno individuato una struttura e una cassetta di sicurezza, posta sotto sequestro penale per ricettazione.

In entrambi i casi non sono state individuate persone presenti.

Un'altra vasta operazione della Polizia locale lungo gli argini del fiume, era stata messa a punto a gennaio per rimuovere tende, teloni di plastica, divani, carrelli del supermercato e rifiuti di vario genere per un totale di 2.840 kg di materiali in diversi punti del Parco. Spesso in zone pericolose perché vicinissime al fiume.