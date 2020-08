Agricoltura, la Regione stanzia 1,5 milioni per barbabietole

L'Emilia-Romagna mette sul piatto 1,5 milioni di euro per sostenere la coltivazione della barbabietola da zucchero, uno dei comparti principali dell'agricoltura regionale.

Le risorse sono messe a disposizione attraverso un bando, approvato dalla Giunta Bonaccini, che prevede contributi massimi di 150 euro per ettaro. Le domande possono essere presentate dal 24 agosto al 21 settembre. Tra i requisiti per ottenere gli aiuti ci sono anche la varietà di barbabietola e la quantità di seme impiegato. Gli aiuti rientrano in quanto previsti dalla legge regionale che mette in campo 24 milioni di euro per la ripartenza del comparto agricolo dopo il lockdown.

"Con oltre 20.000 ettari, corrispondenti a circa due terzi dell'intera superficie nazionale, di circa 32.000 ettari, l'Emilia-Romagna è la prima regione bieticola italiana- afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi- si tratta quindi di una produzione strategica che continuiamo, e in questo momento ancora di più, ad accompagnare e sostenere per dare prospettive, anche in un'ottica nazionale, agli agricoltori del nostro territorio. La barbabietola da zucchero e la sua filiera rappresentano un patrimonio strategico a livello sociale ed economico, un comparto imprescindibile per la costruzione di una filiera italiana dello zucchero di alta qualita' a supporto dell'industria dolciaria".