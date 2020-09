Barbagianni ferito a un'ala salvato a Castel Guelfo: sarà curato dalla Lipu

Salvataggio particolare a Castel Guelfo. Sono stati i Vigili del Fuoco intorno alle 18.50 di domenica 13 settembre a recuperare un barbagianni ferito ad un'ala. Il rapace si trovava in un cortile in via Bocca di Lupo.

La squadra intervenuta ha recuperato il volatile, un bellissimo esemplare, e lo ha consegnato alla Lipu per essere curato.