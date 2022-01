Spaccio di droga in Barca e Bolognina: due in arresto

Doppio arresto della polizia sul fronte della lotta allo spaccio di droga. E' successo ieri alla Barca e in Bolognina, tra le 12 e le 13 del pomeriggio. Nel primo caso è stata la squadra mobile a giungere in un garage condominiale, trovando il soggetto proprietario con un kg di hashish in seguiti a delle segnalazioni su un viavai sospetto. Nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato altri due kg di 'fumo' e circa mille euro in contanti. L'uomo, un 40enne, al temrine degli accetamenti è stato condotto via in manette.

In Bolognina invece a essere arrestato, questa vota dal personale del commissariato Bolognina-Pontevecchio, è stato un 33enne cittadino nigeriano, trovato a vednere una modica quantità a un altro soggetto tra via Bolognese e via Dall'Arca.