Bargi: concluso il recupero dei dispersi, ecco come proseguiranno le operazioni nella centrale elettrica

Quattro giorni dopo l'esplosione nella centrale di Bargi (Camugnano) i soccorritori hanno ritrovato senza vita l'ultimo operaio di cui non si avevano più notizie dallo scorso martedì. Anche per l'ultima famiglia, come quella delle altre sei vittime della strage, è il momento in cui l'angoscia dell'attesa si trasforma in lutto. Un dolore per il quale si fermerà anche tutta l'Emilia Romagna, con un "momento di cordoglio ufficiale", ha annunciato la vicepresidente regionale Irene Priolo. Non si fermeranno però i Vigili del fuoco e i tecnici di Enel, che ora si trovano davanti a una nuova fase dei lavori: quella che porterà a capire le cause del disastro.

"Visto che il lavoro dei sommozzatori è finito - ha spiegato l'amministratore delegato di Enel Green Power Salvatore Bernabei ai cronisti presenti - ora potremo mandare le idrovore al massimo della capacità. E stiamo ragionando sulle soluzioni migliori da adottare per svuotare il pozzo. Poi – prosegue Bernabei saranno fatte le perizie" che consentiranno di ricostruire cosa è successo. Una direzione verso cui sta andando anche la Procura, che ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo: "In questo momento non possiamo fare ipotesi – continua l'ad di Enel Green Power, che sottolinea che, al momento dell'incidente, "si stavano facendo delle prove secondo dei protocolli standard", il che rende ancora più difficile "dare una risposta". Un aiuto in questo senso, precisa il manager, potrebbe venire "dal sistema di controllo presente ai piani superiori, che è già stato preso dall'Autorità giudiziaria e che, se ha registrato qualcosa, aiuterà a capire le cause dell'evento".

Anche il comandante nazionale dei Vigili fuoco Carlo Dall'Oppio pone l'accento sul fatto che, ora che "abbiamo chiuso le operazioni di recupero dei corpi, si apre una fase in cui dovremo fermare l'allagamento progressivo in atto" e togliere l'acqua, in modo da "consentire agli esperti nominati dalla Procura di svolgere i loro accertamenti". Qualche dettaglio in più sul recupero dei corpi dei dispersi viene fornito da Giuseppe Petrone, responsabile dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, che spiega come i quattro siano stati trovati "tutti al nono piano interrato: due sono stati ritrovati in corrispondenza delle loro postazioni di lavoro, mentre gli altri due potrebbero essere stati proiettati dall'ottavo al nono piano dallo scoppio, oppure stavano attraversando le vie di fuga".

Sul punto, il comandante dei Vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici precisa che "uno dei motivi per cui alcuni lavoratori sono stati trovati sul loro posto di lavoro potrebbe essere perché erano impegnati nella gestione dell'emergenza. La cosa certa – sottolinea - è che qualcuno ha avuto il tempo di evacuare, il che non sarebbe stato possibile se non ci fossero state delle avvisaglie di quanto stava per accadere". Infine, Giuseppe Bortone, direttore dell'Arpae Emilia-Romagna, spiega che "noi siamo intervenuti in supporto al sistema dei soccorsi e abbiamo dovuto assicurare i dati ambientali sia all'interno della struttura, sia nel bacino di Suviana, con monitoraggi mirati".