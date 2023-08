Baricella, insulti al sindaco Mattioli: intervengono i Carabinieri

Omar Mattioli nuovamente sotto attacco. I Carabinieri sono intervenuti perché un uomo, un pensionato di circa 70 anni residente a Baricella, ha insultato il primo cittadino durante un’assemblea pubblica dello scorso 1° agosto.

La riunione, aperta a tutti i cittadini, era stata indetta da Mattioli per discutere della recente grandinata. Gli animi si sono però surriscaldati, tanto che il pensionato ha cominciato a inveire e ad insultare il sindaco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per placare gli animi. L’uomo non è stato denunciato.

I precedenti

Non certo un momento semplice per il Omar Mattioli. Il sindaco di Baricella, ad inizio luglio, aveva ricevuto una lettera minatoria contenenti delle minacce di morte, sulla base della quale il Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, aveva disposto il servizio di vigilanza personale.