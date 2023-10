Il garage diventa sala prove, fermento del Pratello e delle nicchie: "Bologna città dell'Indie"

Tre teste lucide di brillantina si abbassano per riuscire a entrare in un minuscolo garage che sta in zona Pratello senza scontrarsi con la saracinesca. Cinque minuti dopo le vibrazioni del basso e i colpi della batteria, in sei minuti arriva la chitarra. Il tempo di alzare le antenne e, con l'aggiunta di voce e chitarra, la band è servita. Pochi metri quadrati bastano ai Basementi Boppers per mettere su una sala prove a dire poco atipica, nata per un bisogno disperato di musica in tempo di covid e diventata ora un quartier generale dove fra cimeli di Elvis Presley, strumenti musicali che vanno dall'ukulele alle maracas e tutto il necessario per una sopravvivenza decente (vinili e casse, ma anche un piccolo bagno in stile messicano) nascono brani destinati a far ballare le nicchie di una Bologna che è "una piccola grande metropoli". Loro sono in tre (Flamin' Gene, Zimmi Martini e Fabrais Bum Bum), bolognesi e tutti attivi frequentatori della scena Rock'n'Roll italiana ed europea e l'incursione nella tana è una buona occasione per parlare di musica, di musica (anche) sotto le due torri.

La formazione dei Basement Boppers: come e quando nasce?

"Siamo tutti e tre musicisti, è quello che facciamo nella vita. Tutti suonavamo già con diverse band e abbiamo formazioni diverse: un filo che ci collega (oltre alla nostra musica) è l'appartenenza al Pratello e alla sua forte identità e alla mentalità di un quartiere unico. Qui abitiamo, qui viviamo la nostra socialità, qui arriva gran parte dell'ispirazione. Sotto covid, quando i concerti erano ancora fermi abbiamo pensato che quel piccolo garage (di Fabrais ndr) avrebbe potuto restituirci un luogo dove riprendere a far musica e mettere insieme quello che avevamo costruito nei mesi di silenzio, di assenza dai palchi".

Un periodo duro, quello della pandemia, per dei musicisti che vivono di performance live...come lo avete affrontato e cosa ha lasciato?

"Difficile per chi fa questo mestiere e lo fa come noi dover rinunciare al contatto con il pubblico. Ma è stato anche un momento che abbiamo dedicato alla fase creativa. Con le date dei concerti ferme abbiamo trovato il tempo di comporre e scrivere. E tutto quello che ne è derivato lo abbiamo poi messo insieme quando abbiamo creato il nostro trio. L'esperienza della pandemia non ci ha lasciato troppi segni, ma nel nostro ambito una delle buone cose che ne sono derivate è la regolarizzazione delle performance nei locali: ci sembra che in linea generale ci sia una maggiore volontà di fare le cose come vanno fatte. Altro fattore positivo è che le scene musicali diverse hanno cominciato a sostenersi a vicenda: le differenze ci sembra siano sparite a beneficio di tutta la musica underground".

La scena musicale bolognese. Come sta?

"Intanto sta bene perché è più la città dell'Indi che della Trap! Ormai sappiamo che è crocevia e musicisti e gruppi europei fanno un'unica data in Italia sappiamo già che sarà Bologna: facilmente raggiungibile in areo e in treno, ma soprattutto terreno fertile da un punto di vista culturale. Poco cambio generazionale nel nostro genere, quello sì: ci ritroviamo sempre noi vecchi! Fuori dal panorama mainstream e pop abbiamo locali storici che rispettano la musica e garantiscono dei prezzi abbordabili senza un briciolo di quella speculazione che troviamo nei grandi show".

I testi dei vostri brani: cosa c'è dentro?

"Una forte impronta antifascista di base, quella socialità tipica del Pratello (che è la nostra casa base), una giusta dose di qualcosa che potrei chiamare femminismo e che è di fatto un grande supporto alle donne e alle loro battaglie ancora attuali. E poi ci sono anche le storie d'amore e i tradimenti. Insomma, siamo neorealisti!".

Tre dischi da ascoltare e tre locali da frequentare in città?

"Boom dei Sonics (1966), un disco qualsiasi dei Clash (bene London Calling) e un disco qualsiasi dei The Cramps. I luoghi: Locomotiv, Freakout, Scheggia".

Chi sono i Basement Boppers, quelli del rockabilly sanguigno

Il trio nasce alla fine del 2020, per rispondere al bisogno naturale di groove e rumore di 3 musicisti, attivi frequentatori della scena Rock'n'Roll italiana ed europea. Alla voce e chitarra: Eugenio Pritelli aka Flamin' Gene chitarrista dei The Rock'n'Roll Kamikazes, The Caribbean Delights, ex Horrible Porno Stuntmen. Zimmy Martini: contrabbassista bolognese noto per slappare e grooveggiare nei Lucky Strikes, Lou del Bello’s, Tropical Swingers e The Johnny Clash Project. Fabrais Bum Bum: funambolico e storico batterista bolognese già attivo con The Good Fellas, Benny and the Cats, King Lion & the Braves, Los Beginners, Jumpin' Shoes.

I Basement Boppers suonano un Rockabilly sanguigno, influenzato dal sortilegio del Black Rock'n'Roll e del Blues, con una spruzzata di Soul, qualche deviazione Country e qualche rimbalzo uptempo in stile giamaicano. Nel 2022 esce il primo album dal titolo “Wet Our Whistles”, disponibile in digital download su tutte le piattaforme, in CD e Vinile 12 Pollici, per l’etichetta All You Can Beat in collaborazione con il Locomotiv Club di Bologna, dov’è stato registrato e contiene 11 brani inediti e una cover. Nel 2023 è uscito il 45 giri/7 pollici in collaborazione con la Hellnation di Bologna, con lato A il brano DO THE BASEMENT BOP e lato B il brano I’VE ALWAYS GOT YOUR BACK con l’aggiunta del Sax ed in versione differente dal Vinile 12 pollici.