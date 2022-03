"Due incidenti gravi in due settimane": annuncio di sciopero alla Basf di Sasso Marconi

"Dopo due incidenti gravi avvenuti a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro" i sindacati confederali annunciano di essere "costretti a scioperare perché la sicurezza sul lavoro diventi tema di reale confronto con l’azienda".

L'astensione dal lavoro nello stabilimento di Pontecchio Marconi avrà luogo domani, 23 marzo 2022. "Tutte le lavoratrici e i lavoratori del sito di Basf di Pontecchio Marconi (via Pila 6/3) saranno in sciopero per l’intera giornata lavorativa e faranno un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento per l’intera mattinata a partire dalle 8".

I motivi della decisione dei sindacati sembra essere di natura qualitativa: sebbene si riconosca che dall'azienda c sia riscontro positivo "sul capitolo della cultura della sicurezza" per le rappresentanze dei lavoratori "molti incidenti si verificano proprio perché manca l’attenzione per l’organizzazione del lavoro". Di fronte a ciò, secondo i sindacati, l'azienda "continua a ritenere che non ci siano problemi di carico e organizzativi in senso lato".

Timori ci sono anche per "una platea lavorativa esperta che andrà in pensione a breve" e per la richiesta di un "passaggio generazionale delle competenze acquisite sul campo" dove vengano coinvolti anche i sindacati.