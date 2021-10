Rumors su Battistini: dimissioni in arrivo dal consiglio comunale

Fabio Battistini, l'ex candidato sindaco per il centrodestra sarebbe a un passo dalle dimissioni in consiglio comunale. L'anticipazione viene fornita dai quotidiani della stampa locale. Il civico supportato dal centrodestra alla tornata che ha visto vincitore Matteo Lepore dovrebbe -sempre secondo le anticipazioni- ufficializzare il suo passo indietro ancora prima della prima seduta consiliare, in programma venerdì.

Al posto di Battistini quindi, a fianco dell'unico eletto nella lista Bologna ci piace Gian Marco De Biase (Ex Insieme Bologna con Bernardini nel precedente mandato), dovrebbe subentrare la prima dei non eletti Samuela Quercioli.

Non si conoscono le motivazioni che hanno portato al passo indietro di Battistini, se personali o professionali. C'è chi ipotizza una strategia di lungo periodo (rimanere fuori del palazzo per fare il battitore libero e costruire una candidatura per il prossimo giro) oppure un impegno diverso per ambire ad altre cariche, oppure ancora un ordine di scuderia per ottimizzare la presenza sul territorio e permettere all'ex candidato sindaco di seguire più da vicino e più politicamente le istanze della società civile. A ogni modo presto il mistero è destinato a sciogliersi: stamane infatti è stata convocata una conferenza stampa. Più dettagli sono quindi attesi nel corso della giornata.