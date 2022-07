Incontenibile 19enne a Bazzano: picchia la zia e sfascia la gazzella, poi l'incidente

Ha danneggiato il cubicolo destinato ai fermati della gazzella sulla quale era stato messo in sicurezza, contribuendo a provocare poi un incidente costato una decina di giorni di prognosi a tutti gli occupanti. Difficle intervento dei carabinieri del Radiomobile di Borgo questa notte in Valsamoggia, dove agli arresti è finito un 19enne con diversi precedenti alle spalle.

Il ragazzo era finito per essere prelevato dai militari dopo una chiamata della sua zia, al termine dell'ultima violenta lite. In precedenza, lo stesso 19enne era stato separato dalla famiglia sempre a causa di comportamenti vessatori e maltrattamenti del giovane nei confronti della sua famiglia.

Nemmeno questa volta però l'animo del ragazzo è stato contenuto: l'arrivo delle divise ha ulteriormente agitato il giovanissimo che non ha esistato a dare in escandescenze, scalmane che non si sono esaurite nemmeno quando il ragazzo è stato caricato a forza sulla gazzella.

Ed è stato proprio durante il trasporto in caserma lungo la nuova bazzanese che il 19enne è riuscito in qualche modo a violare il cubicolo destinato ai fermati sul retro della pattuglia, evento che in qualche modo ha poi provocato l'incidente. Nell'impatto sia il ragazzo che i militari hanno riportato delle ferite, giudicate guaribili din una decina di giorni.

Aiutati dall'arrivo di altre pattuglie e riportato il giovane ala calma e in camera di sicurezza, per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni.