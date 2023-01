La Befana torna in corsia al Maggiore: calza e spettacolo per i piccoli ricoverati

Dopo l'emergenza Covid torna in corsia quest'anno la befana organizzata da dipendenti e pensionati dell'Ausl di Bologna del circolo Ravone. L'evento vedrà anche la messa in scena di uno spettacolo nell'aula magna del nosocomio bolognese, dove verso mezzogiorno si terrà anche uno spettacolo teatrale per i più piccoli.

Qualche ora prima, intorno alle 9:30, la befana farà visita ai bambini del reparto di pediatria del Maggiore, portando alcuni doni ai piccoli ricoverati, per un momento di leggerezza durante la difficile degenza che spetta ai bimbi malati. "Il Covid ci aveva fermato ma ora siamo tornati per un evento che si tiene da oltre 55 anni" appunta Maria Cristina Pirazzini del circolo Ravone. Allo spettacolo potranno partecipare "non solo i bimbi ricoverati in grado di raggiungere l'aula magna, ma anche i figli dei dipendenti e dei degenti" precisa Dolores D'Elia, infermiera pensionata del circolo che si è occupata dell'evento.