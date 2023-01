Torna la Befana del poliziotto, ma trasloca a Casalecchio

Torna con la formulazione originale la 36a Befana del Poliziotto, organizzata dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Bologna, dopo due edizioni in regime ridotto a causa delle misure Covid.

La novità di quest'anno è la location: il 6 gennaio, visti i lavori di ristrutturazione del teatro dell'Antoniano che da sempre ospita l'evento, bimbi e famiglie dei poliziotti bolognesi saranno a Casalecchio di Reno, dove l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il Teatro Laura Betti in Piazza del Popolo.

"Il SAP, da sempre, ha scelto di dedicare un’intera giornata a tutti i bambini ed a tutte le famiglie dei poliziotti bolognesi, iscritti e non, per un momento di festa all’insegna della gioia e delle sorprese, dove il posto d’onore spetta proprio ai più piccoli - fa sapere il segretario provinciale del sindacato di Polizia, Tonino Guglielmi - Anche quest’anno, in linea con le passate edizioni che hanno visto grandi rappresentanti del mondo dello spettacolo, tanti sono gli ospiti che allieteranno tutti i partecipanti".

"Nel corso di questi anni - continua - il SAP si è battuto in tutte le sedi contro la prevista chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale, perché oltre a rappresentare un ufficio della Specialità della Polizia di Stato su un’arteria importante, costituiva a tutti gli effetti un presidio di Polizia.

Casalecchio negli anni è cresciuta diventando un importante polo economico. Anche per questo continueremo le nostre battaglie affinché si realizzi un vero e proprio ufficio di Polizia in grado di garantire la sicurezza ed il presidio del territorio".

Lo spettacolo

Lo spettacolo presentato da Claudia CIELI, vedrà grandi ospiti, da Antonio CASANOVA a MALANDRINO e VERONICA, il duo comico DONDARINI e DALFIUME, e Andrea VASUMI. Saranno tante le esibizioni per i più piccoli con Mago MARFI, Mago ANDREI e Mirco MENEGATTI.

Al termine della manifestazione, completamente gratuita per tutti i partecipanti, a tutti i bimbi presenti verranno consegnati dei doni.