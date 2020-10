Pinocchio al Bellaria per i bambini ricoverati | VIDEO

La rappresentazione musicale di Pinocchio, suonata dalla fanfara dei carabinieri, è andata in scena stamattina per i bambini ricoverati in Neuropediatria all'ospedale Bellaria.

L'evento è nato dalla collaborazione tra Arma dei Carabinieri, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, associazione Bimbo Tu e UniSalute, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Collodi.

A suonare, la fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze, con i musicisti che indossavano la divisa storica. I carabinieri hanno inoltre portato alcuni doni all'associazione Bimbo Tu e ai bambini presenti.