Benedetto XVI, Card. Zuppi: “Ci stringiamo attorno al Papa emerito"

“In questo momento di sofferenza e di prova, ci stringiamo attorno al Papa emerito. Assicuriamo il ricordo nella preghiera nelle nostre Chiese, nella consapevolezza, come lui stesso ebbe a ricordarci, che per quanto dure siano le prove, difficili i problemi, pesante la sofferenza, non cadremo mai fuori delle mani di Dio, quelle mani che ci hanno creato, ci sostengono e ci accompagnano nel cammino dell’esistenza, perché guidate da un amore infinito e fedele”.

Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, dopo l’invito di Papa Francesco a pregare per Benedetto XVI: “Il suo restare in modo nuovo presso il Signore Crocifisso, continuando ad accompagnare il cammino della Chiesa con la preghiera e la riflessione costituisce un messaggio forte per la comunità ecclesiale e per l’intera società”, ha detto il cardinale.

Nei saluti all'ultima udienza generale dell'anno, Papa Francesco ha rivolto un pensiero in particolare a Benedetto XVI: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo: è molto malato chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”. (Agensir)