Madonna di San Luca, la tradizionale benedizione e il messaggio di Zuppi | VIDEO

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e nuovo presidente della Cei, invia un messaggio per la tradizionale benedizione alla città della Madonna di San Luca. La benedizione (a tratti sotto la pioggia) è stata affidata al vescovo emerito Ernesto Vecchi, mentre il messaggio inviato dall'arcivescovo da Roma è stato letto dal suo vicario, monsignor Giovanni Silvagni.

"Quanto dolore in questi anni – scrive Zuppi – prima con la pandemia e adesso con la guerra, inaccettabile, alla quale non possiamo mai abituarci". Il presidente della Cei esorta dunque a "sconfiggere l'odio e la violenza, nelle parole e nelle mani, il pregiudizio, le prese in giro e l'indifferenza che generano tanta divisione e generano la guerra".

"Costruiamo la pace, vogliamo la pace. Non accettiamo la guerra e ogni guerra. Vorrei che le nostre comunità fossero un pezzo di mondo di 'Fratelli tutti' e che Bologna fosse un'unica casa con tanti corridoi che sono i portici, dove sentirsi a casa: dare e ricevere amore e accoglienza. Diventiamo artigiani di pace, tutti lo siamo e lo possiamo essere. Dipende da noi".

Presenti in piazza le autorità, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la questora Isabella Fusiello, il rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari, il senatore Pierferdinando Casini e l'ex ministro Gianluca Galletti.

"Con Matteo Zuppi alla guida della Cei – afferma Lepore – il Papa ha scelto un po' anche la città di Bologna. Speriamo che il nuovo incarico non ce lo porti via. Oggi più che mai Bologna è orgogliosa di essere stata scelta da Papa Francesco, perché per noi aver scelto Zuppi è aver scelto anche un po' la nostra città. Siamo felici del percorso che abbiamo condotto assieme in questi anni e speriamo che questo nuovo incarico non ce lo porti via".