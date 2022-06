Bimbo di 6 anni caduto dalla finestra: indagini dei carabinieri

Fortunatamente non è in pericolo di vita il bimbo di 6 anni che ieri, 11 giugno, intorno all'ora di pranzo è caduto dalla finestra della sua casa a Bentivoglio ed è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità. A vederlo sul selciato del cortile, un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi.

Dopo la paura e l'intervento dei soccorsi, sono state avviate le indagini dei carabinieri della compagnia di Molinella che dovranno stabilire se vi siano responsabilità della famiglia e se, come si ipotizza, fosse solo nell'appartamento al primo piano del condominio, dove vive insieme a mamma, papà e sorella.

Dopo essere stato portato in ambulanza all’ospedale di Bentivoglio, la decisione di trasferirlo al Maggiore in elicottero dove il piccolo è tuttora ricoverato,