Guida un camper senza patente: beccato dalla Polizia Locale si barrica nel mezzo

Guidava senza patente un camper e quando è stato beccato dalla Polizia Locale si è barricato nel mezzo. E' successo l'altro giorno in centro a Bentivoglio, dove a essere denunciato è stato un uomo di 42 anni.

L'uomo alla guida del veicolo era stato segnalato agli agenti della Polizia Locale Reno Galliera, impegnati in un controllo del traffico, dal sistema di videosorveglianza Targasystem perché il camper risultava non assicurato e non revisionato. Una volta fermato, quando gli agenti hanno informato il conducente che avrebbero proceduto al sequestro del camper, questo si è chiuso all’interno, rifiutandosi di scendere.

La vicenda

La pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera aveva ricevuto l’alert dal sistema di controllo delle targhe dei veicoli in transito, in funzione su tutti i comuni dell’Unione Reno Galliera e che segnala i veicoli senza assicurazione, non revisionati o rubati, e aveva perciò fermato e sottoposto a controllo il camper. Mezzo condotto da un quarantaduenne residente a Pianoro, ma di fatto senza fissa dimora.

Il controllo ha consentito di accertare che il veicolo, non assicurato per la responsabilità civile verso terzi e non revisionato da giugno 2020, era già stato sequestrato ad aprile 2020 dai Carabinieri di Molinella e, come da procedura, affidato in custodia allo stesso proprietario che, evidentemente, aveva continuato a circolare in barba agli obblighi di legge. Il quarantaduenne è risultato anche senza patente di guida perché revocata nel 2008, e da allora mai più riconseguita: proprio a seguito di una denuncia per guida senza patente recidiva i Carabinieri di Molinella avevano disposto il sequestro del camper.

Dopo circa un’ora di discussioni e anche grazie all’intervento di un amico, il quarantaduenne si è convinto e scendere dal camper, nuovamente sequestrato con affidamento alla depositeria statale.

Il conducente è stato denunciato per guida senza patente reiterata. A suo carico anche circa 3mila euro di sanzioni amministrative per guida con veicolo non assicurato e non revisionato, oltre che per guida di veicolo sottoposto a sequestro.