Vertenza all'ospedale di Bentivoglio: "Mettere la struttura nelle condizioni di lavorare"

L'Ausl di Bologna deve intervenire in modo che l'ospedale di Bentivoglio venga messo "nelle condizioni, strutturali ed organizzative, di poter svolgere al meglio la propria attività": con questo obiettivo la Fp-Cgil bolognese ha deciso di aprire una mobilitazione ad hoc, che coinvolga la cittadinanza e la politica. Lo annuncia Silvia Marzocchi, funzionaria Fp e responsabile per la Cgil dell'area nord dell'Ausl.

"E' palese la miopia e la sordità patologica della direzione Ausl nei confronti dell'ospedale di Bentivoglio", attacca Marzocchi.

"Riteniamo necessario che l'ospedale sia messo nelle condizioni, strutturali ed organizzative, di poter svolgere al meglio la propria attività. La struttura- continua la sindacalista- è composta da un'ala recentemente costruita e da una parte obsoleta che richiede spesso manutenzione straordinaria; per non parlare degli ausili numericamente non adeguati o mal funzionanti".

Inoltre, ci sono realtà "in cui viene disattesa la competenza dei professionisti con la promiscuità delle discipline cliniche", aggiunge Marzocchi, sottolineando che la Fp "ha più volte detto no all'introduzione degli appalti, perché crediamo che ogni centesimo debba essere speso per rafforzare gli organici della sanità pubblica".

La sigla di categoria invoca "risposte che diano garanzie di presa in carico della struttura e dei professionisti, capaci di far riacquistare valore ad un ospedale che è un patrimonio a disposizione della collettività e va salvaguardato sempre", afferma Marzocchi.

"Noi non ci adegueremo a questo silenzio da parte dell'Azienda, saremo sempre a fianco dei cittadini e dei professionisti", assicura la funzionaria della Fp: così da oggi si apre "una vertenza specifica sull'ospedale di Bentivoglio con due giorni di presidio presso il marcatempo, coinvolgendo la cittadinanza e la politica".

Conclude Marzocchi: "Ci aspettiamo che l'azienda esca dal suo torpore e che metta sul campo un piano organizzativo che rispecchi il valore di questo hub di pianura e che valorizzi i suoi operatori e tutto il territorio".

Fdi: "Donini inadeguato"

La vertenza aperta dalla Fp-Cgil di Bologna sull'ospedale di Bentivogliooffre l'assist a Fdi per un nuovo attacco nei confronti dell'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini: si conferma la sua "inadeguatezza", afferma la capogruppo meloniana in viale Aldo Moro, Marta Evangelisti, ribadendo la richiesta di commissariare la sanità regionale.

"Ancora una volta siamo a ribadire come assolutamente necessario e irrimandabile che l'assessore chieda davvero conto alle Aziende e ai loro direttori della gestione dei presidi ospedalieri del territorio- scrive Evangelisti in una nota- in particolare di quelli più decentrati, come ben dimostrano i recenti casi di cronaca di Lugo e Meldola a cui oggi si aggiunge quello di Bentivoglio, il cui ospedale vive una situazione di costante sofferenza a causa di una gestione sconsiderata delle risorse che vengono impiegate ascondo criteri privi di logica e opportunità".

A fare le spese di queste "carenze gestionali", continua la consigliera regionale, "sono come sempre i cittadini che si trovano a vivere un disagio reale e concreto proprio sul tema della loro salute". Serve dunque "un commissariamento dell'assessorato alla Sanità. È evidente- secondo Evangelisti- che occorre una figura tecnica che chiarisca una volta per tutte cosa non funziona nella sanità emiliano-romagnola e, contestualmente spieghi le ragioni del buco di bilancio e dei disservizi ai cittadini".

Ciò premesso, conclude la capogruppo di Fdi, "desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà ai lavoratori dell'ospedale di Bentivoglio, che da oggi hanno aperto una vertenza specifica con due giorni di presidio presso il marcatempo".