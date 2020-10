Incendio sulla trasversale di pianura: camion a fuoco

Incendio a bordo strada ieri sulla trasversale di pianura. Un camion che trasportava collettame è stato divorato dalle fiamme, poco dopo le 21:30 di sera. L'autista del mezzo è riuscito ad accostare e a salvarsi poco prima che l'intera motrice prendesse fuoco.

I vigili del fuoco sono arrivati per spegnere il rogo, e hanno dovuto fronteggiare anche una perdita di carburante per la rottura del serbatoio. Sul posto, per accertare la dinamica dell'accaduto e per regolare il traffico sono arrivati a che i carabinieri e la polizia locale.