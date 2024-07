Fa irruzione a casa della ex: lei si chiude dentro, lui viene arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione di Altedo hanno arrestato un 55enne, italiano disoccupato, per maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna.

I militari, su richiesta della Centrale Operativa, sono intervenuti in un’abitazione del Comune di Bentivoglio, quando una 48enne straniera ha richiesto il loro aiuto dopo essere stata aggredita dall’ex compagno.

All’arrivo della pattuglia, la donna ha riferito che l’uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva danneggiato un cartello all’ingresso del giardino e la porta d’ingresso dell’abitazione e aveva così deciso di chiudersi in casa, peggiorando, evidentemente, la situazione già critica.

Il 55enne, anche alla presenza dei militari, ha continuato a inveire nei confronti della donna asserendo che dovesse restituirgli la somma di 85,00 euro.

Ma non si tratta del primo episodio. A settembre del 2023, a causa dei ripetuti comportamenti aggressivi, la donna aveva deciso di interrompere la relazione, ma l'arrestato ha continuato a minacciarla, così la donna si è rivolta ai Carabinieri per denunciarlo.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e portato alla Dozza.

