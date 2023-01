Sciopero benzinai, si allunga la lista dei distributori che restano aperti a Bologna e provincia

Cresce l'elenco dei distributori di carburante he resteranno aperti per la durata dello sciopero indetto dalle ore 19.00 del giorno 24/01/2023 alle ore 22.00 di giovedì 26/01/2023 . Lo rende noto la Prefettura di Bologna.

Dunque nella città di Bologna e nei comuni della provincia il servizio di rifornimento sarà garantito nelle seguenti stazioni:

1. Via don Sturzo, 41 BOLOGNA

2. Via Ferrarese, 166/10 BOLOGNA

3. Via Marco Polo, 87 BOLOGNA

4. Via Zanardi, 90 BOLOGNA

5. Via di Corticella, 207/18 BOLOGNA

6. Via San Donato ang. Via Pirandello BOLOGNA

7. Via Massarenti, 221 BOLOGNA

8. Via Toscana, 31/33 BOLOGNA

9. Via Triumvirato, 87/A BOLOGNA

10.Via Cavina, 9 BOLOGNA

11.Via Marco Emilio Lepido, 206 BOLOGNA

12.Via Stalingrado, 71 BOLOGNA

13.Via 1 Maggio, 40 ALTO RENO TERME

14.Via Mazzini, 168 ALTO RENO TERME

15.Via Nazionale, 70 ALTO RENO TERME

16.Via Galliera, 19/a BENTIVOGLIO

17.Via Provinciale, 19/a Galliera BENTIVOGLIO

18.Via Porrettana, 373, CASALECCHIO DI RENO

19.Via Bazzanese, 21 CASALECCHIO DI RENO

20.Via Porrettana, 404 CASALECCHIO DI RENO

21.Via Sillaro, 53 CASALFIUMANESE

22.Via Montanara, 7 CASTEL DEL RIO

23.Via Stradone, 3 CASTEL GUELFO

24.Via Ferrari, 1 CASTELLO D’ARGILE

25.Distributori Loc. CASTELLO D’ARGILE

26.Via Paolo Fabbri, 1 CASTEL MAGGIORE

27.Via Gramsci (IP) CASTEL MAGGIORE

28.Via Galliera (Q8) CASTEL MAGGIORE

29.Via Bolognese, 13 (IP) CASTIGLIONE DEI PEPOLI

30.Via Tana - Baragozza (IP) CASTIGLIONE DEI PEPOLI

31.Corso Europa, 103 FONTANELICE

32.Via Vittorio Veneto, 8 GALLIERA

33.Via della Pace, 14/c GALLIERA

34.Via Montanara, 50/C NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

35.Via Emilia Ponente KM 8+108 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

36.Viale D’Agostino, 141 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

37.Via S.S. Felice, KM 1, 213/a NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

38.Via Roma, 1/6 LOIANO

39.SS Porrettana KM 66 - Pian di Venola MARZABOTTO

40.Via degli Alpini, 1 MOLINELLA

41.Via Vittorio Emanuele, 128 MONGHIDORO

42.DISTRIBUTORE Calderino MONTE SAN PIETRO

43.Via Provinciale (bivio di Campiano) SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

44.Via Provinciale Bologna, 15/1 SAN GIORGIO DI PIANO

45.Via Poggio Renatico, 19 SAN GIORGIO DI PIANO

46.Via Poggi (REL) SAN LAZZARO DI SAVENA

47.Via Palazzetti (REL) SAN LAZZARO DI SAVENA

48.Via Guelfa (Q8) SAN LAZZARO DI SAVENA

49.Castel de Britti (IP) SAN LAZZARO DI SAVENA

50.Via Emilia, 422 (IP) SAN LAZZARO DI SAVENA

51.Via Emilia, 412 (IP) SAN LAZZARO DI SAVENA

52.Complanare /Eni Station) SAN LAZZARO DI SAVENA

53.Via Caselle, 43 (IP) SAN LAZZARO DI SAVENA

54.Via Emilia, 6 (IP) SAN LAZZARO DI SAVENA

55.Via S. Benedetto, 146 SAN PIETRO IN CASALE

56.Via Provinciale Nord, 287 SAN PIETRO IN CASALE

57.S P 4 Via Galliera SAN PIETRO IN CASALE

58.Via Galliera Sud SAN PIETRO IN CASALE

59.Via della Costituzione, 556 VERGATO

60.Distributore ss. 64 km 58 VERGATO

61.VIA Risorgimento, 382 ZOLA PREDOSA

Lo sciopero interessa anche i benzinai lungo le autostrade. Per Bologna e il resto dell'Emilia Romagna questi i distributori che saranno comunque in funzione durante le giornate di sciopero avviate ieri, 24 gennaio:

Sciopero distributori carburante, orari e giornate

Lo sciopero dei benzinai ha preso il via ieri , 24 gennaio,dalle ore 19.00 su rete ordinaria e dalle ore 22.00 sulle autostrade. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero – compresi i self service – per 48 ore consecutive, dalle ore 19.00 del 24 alle ore 19.00 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle ore 22.00 del 24 alle ore 22.00 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale.

Alla base della protesta - fa sapere Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio in una nota - la posizione dei distributori di carburante contro il Governo, che "invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di “trasparenza” e “zone d’ombra” solo per nascondere le proprie responsabilità ed inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni dei benzinai che semplicemente non esistono".

Benzinai in sciopero, i motivi della protesta

Dalla città delle due torri fanno eco le parole della Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) di Confesercenti Bologna. E' Loriana Lenzi, referente del sindacato, che ha una pompa di benzina nella valle del Lavino, a Badia di Monte San Pietro, a prendere voce per la categoria: "Lo Stato non ci aiuta. Anzi, ci impone degli obblighi ancora più onerosi, come quella del ‘Cartello Europeo’, dell’esposizione obbligatoria del prezzo medio giornaliero dei carburanti". Spiega Loriana sottolineando: "Ogni giorno ci alziamo presto, anche con 20-30 centimetri di neve come sono caduti ieri mattina, per dare un servizio completo ai nostri clienti. Per tutta risposta l’esecutivo ci toglie lo sconto sulle accise e introduce l’esposizione del cartello del prezzo medio dei carburanti". Per la benzinaia questo ulteriore adempimento si va ad "aggiunge ai tanti altri esistenti che continuano a pesare come un macigno sulla categoria che oggi viene chiamata a pagare per tutti in questa presunta lotta alla speculazione". Poi ci tiene a precisare. "Non sono i gestori delle pompe di benzina a fare la speculazione. Con un contratto e in modo irrevocabile sono vincolati ad un prezzo imposto dai fornitori, senza alcuna possibilità di manovrarlo o ritoccarlo. È un’accusa ingiusta che, nelle aree di servizio, crea confusione e problemi con i consumatori".

I benzinai Faib Confesercenti Bologna denunciano inoltre l’aumento vertiginoso dei costi di gestione degli impianti di servizio dei carburanti e i bassi margini di guadagno su ogni litro di benzina. "In più –aggiunge la referente Faib Confesercenti Bologna – ci becchiamo multe salatissime se i prezzi alla pompa non corrispondono a quelli dichiarati nei cartelli esposti. Una volta, se gli agenti della Polizia locale trovavano delle discrepanze, si limitavano ad avvertire il gestori. Almeno alla prima verifica. Adesso invece vanno diritti alla pompa e se per loro i conti non tornano, stendono immediatamente la sanzione".

