Beve birra al bar dopo le 20, poi insulta i carabinieri sui social

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno sanzionato il gestore di un bar e un suo cliente durante i controlli del territorio per verificare il rispetto delle normative sull’emergenza coronavirus. E’ successo alle ore 20:40 di ieri, quando i militari, transitando davanti al locale, si sono accorti che all’interno c’era un cliente che stava bevendo una birra davanti al bancone.

Il cliente e il gestore sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme anti Covid-19. Qualche ora dopo, infastidito dall’intervento dei militari, il gestore ha pubblicato un video su un social network, proferendo delle frasi nei confronti dei militari che hanno dato luogo a una denuncia nei suoi confronti per i seguenti reati: minaccia aggravata, diffamazione aggravata, oltraggio a un pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e vilipendio della repubblica delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, per aver manifestato, non mera critica, ma puro disprezzo verso l’Arma dei Carabinieri.

