Biagio Carabellò, nuovo sopralluogo: trovate altre ossa e il cellulare di Biagio

"Le operazioni di sopralluogo si sono appena concluse e hanno permesso di rinvenire ulteriori resti ossei e un cellulare che è risultato essere quello in uso a Biagio Carabelló". E' questa la comunicazione dei Carabinieri alla fine di un'intera giornata di ricerche lungo il canale di scolo dove già lo scorso marzo erano stati rinvenuti dei resti umani e la patente dell'uomo sparito nel nulla nel 2015. Ulteriori esiti delle indagini verranno comunicati in seguito, così come spiega l'Arma.

Non sarebbe però l'unico telefono in possesso di Biagio Carabellò visto che già un altro cellulare era stato sequestrato dopo la scomparsa e successivamente restituito alla famiglia: "Noi abbiamo un telefonino con dentro la sim card che usava. Non sappiamo nulla di questo altro telefono" ha spiegato l'avvocato della famiglia Barbara Iannuccelli.

La vicenda di Biagio Carabellò

La storia di Biagio Carabellò ha avuto in tutti questi anni diversi colpi di scena e tutti gli ingredienti del "giallo". La famiglia dello scomparso, e in particolare la sorella Susanna, non si è mai arresa, neppure dopo la richiesta di archiviazione del caso nel 2018. E tornando indietro nel tempo impossibile oggi non ricordare quando, nel 2017: "Una mano anonima condusse le ricerche al parco di Villa Angeletti, zona setacciata dal Soccorso Alpino. Il legale dei Carabellò si chiede anche se questo 'anonimo' non possa dire qualcosa adesso.