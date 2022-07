Biblioteca della salute mentale di via S.Isaia, nuova convenzione: "Personale part time a 30 ore settimanali"

È stata rinnovata la Convenzione tra l'Università di Bologna e la Città metropolitana di Bologna per "la valorizzazione ed il potenziamento della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane 'G.F. Minguzzi-C. Gentili'" di via Sant'Isaia 90. Lo annuncia, in una nota, la stessa Città metropolitana. Le due biblioteche, la 'C.Gentili' dell'Istituto di Psichiatria 'P.Ottonello' dell'Università e la Biblioteca dell'Istituzione 'G.F. Minguzzi' dell'allora Provincia di Bologna, collaborano fin dal 1998, e nel 2004 "hanno formato un Servizio bibliotecario integrato denominato Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane 'Minguzzi-Gentili'".

L'accordo, dettaglia Palazzo Malvezzi, permette di "rafforzare il servizio all'utenza, dando risposta ad un ampio spettro di tipologie di utenti (studenti, medici specializzandi, psicologi, psichiatri, insegnanti, studiosi, operatori sociali e socio-sanitari), grazie alla messa a disposizione di risorse umane professionalizzate e grazie ad un patrimonio bibliografico cartaceo ed elettronico sempre aggiornato".

In particolare, la Città metropolitana "garantirà le risorse per il funzionamento della biblioteca e l'Università metterà a disposizione un'unità di personale part time a 30 ore settimanali appartenente all'area delle biblioteche e garantirà l'accesso alle risorse documentali elettroniche acquisite dal Sistema bibliotecario di Ateneo".

