Bici contro i Carabinieri: pusher in arresto in centro

Non ha gradito il controllo, così ha lanciato la bici contro i Carabinieri. Un cittadino tunisino di 20 anni è stato arrestato ieri, venerdì 10 febbraio, dai militari della Bologna Centro per spaccio di stupefacenti.

Il giovane, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in centro, ma per cercare di sfuggire al controllo ha lanciato la sua bicicletta contro la pattuglia. Infine è stato bloccato e trovato con circa 7 grammi di hashish.

La perquisizione è continuata nell'abitazione del 20enne dove sono state trovate alcune dosi di cocaina ed eroina in cucina e 8 grammi di cocaina in camera da letto. In una cantina di pertinenza dell'appartamento, i Carabinieri hanno scovato altri 60 grammi di cocaina. Il giovane, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato arrestato.