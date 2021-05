La bici "impazza in Piazza Aldrovandi": tutti i martedì riparazione, permute ed eventi

Gite in bici, mercatini, iniziative per i bambini, marchiatura, ovvero tutto sulla bici nella centralissima piazza della zona universitaria

A partire dal 4 maggio, in piazza Aldrovandi pedonale uno stand che tutti i martedì fino al 27 luglio (dalle 17 alle 19) offre ai cittadini i servizi di ciclo-riparazione assistita, marchiatura, bici a prezzo calmierato, mercatino bici-bimbi e uscite in bicicletta.

E' un’iniziativa promossa dal settore Mobilità sostenibile del Comune di Bologna con l’obiettivo "di dare continuità temporale alla Settimana della Mobilità Sostenibile e al progetto LIFE PREPAIR, finanziato dall’Unione Europea, e sarà realizzata in partnership con le associazioni L’altra Babele, Bologna Vivibile e Fiab Bologna e con il supporto logistico di Babele Servizi".

“In tal modo l'Amministrazione comunale ha voluto affermare il ruolo cardine della mobilità attiva in ambito urbano in una fase delicata come questa, climatica e pandemica in cui urgono azioni decise in direzione della mobilità sostenibile.” - afferma Claudio Mazzanti, Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna - e sottolinea la bontà dell’iniziativa: “La bici Impazza in piazza” incoraggia e supporta l’uso della bicicletta, soprattutto per gli spostamenti quotidiani, e promuove con azioni concrete una mobilità più sostenibile che garantisce alla Città più salute, più sicurezza e più socializzazione”.

Rosa Maria Amorevole, Presidente del Quartiere Santo Stefano dichiara che questa “È un’occasione importante per il Quartiere e per la città tutta e permetterà di sottolineare l’uso diverso della piazza valorizzando l’area pedonale introdotta con il progetto di riqualificazione. In questa piazza il Quartiere lavora da tempo con le Associazioni del territorio rendendo a poco a poco sempre più la piazza un punto di relazione, di incontro e di cultura.”

Piazza Aldrovandi “è uno spazio centrale, recentemente riqualificato e si presta a diventare un luogo significativo per la comunità e a intercettare tra i bisogni quelli di mobilità sostenibile e vivibilità urbana” sottolinea Patrizia Guerra portavoce di Bologna Vivibile, il gruppo di cittadini impegnati nella riqualificazione di aree importanti del centro e della più generale vivibilità in città, “poi la Piazza funziona” - aggiunge - “abbiamo già sperimentato lo scorso ottobre all’interno del patto di collaborazione tra Bologna Vivibile il Quartiere Santo Stefano e i dati di accesso alla ciclo-riparazione e alla marchiatura dopo quattro settimane ci hanno parlato di un sostanziale successo, da qui la voglia di proseguire”

“Siamo molto contenti che il Comune scelga di investire nella concreta sicurezza, tanto sul piano tecnico quanto sul piano legale e di lavorare insieme alle associazioni del territorio e della mobilità sostenibile su un format di successo” afferma Vito Bernardo di Babele Servizi, coordinatore dell’iniziativa. “In tal modo si promuove la ciclabilità e si garantisce la sicurezza dei ciclisti, sia contro i furti che con un’adeguata manutenzione delle due ruote” precisa.

Cosa c'è da sapere

- Oltre al punto informativo per accogliere i visitatori, si posso prendere maggiori informazioni sui servizi ai ciclisti, l’attività dei partner e l’acquisto di gadget; sarà allestito un angolo di ciclo-riparazione assistita da meccanici che supporteranno i ciclisti nelle piccole riparazioni di routine.

- E' offerto, inoltre, il servizio di marchiatura che permette di attestare la proprietà della bicicletta e consentire la restituzione al proprietario in caso di ritrovamento a seguito di furto. Sempre in caso di furto sarà possibile presentando regolare denuncia acquistare in piazza una bici recuperata e marchiata e a prezzo calmierato

nell’ambito dell’iniziativa “Denunciare conviene”; inoltre, per chi partecipa all’asta online per la campagna “bella coincidenza”, la piazza sarà il luogo di ritiro della bicicletta assegnata.

- Ci sarà un’iniziativa dedicata ai più piccoli: il Mercatino bici bimbi.

- Si potrà permutare la bici ormai piccola con una più grande, oppure acquistarne direttamente una della misura giusta.

- Infine la piazza sarà il punto di partenza di tre uscite tematiche in bici organizzate da Fiab Bologna Monte Sole Bike-group.