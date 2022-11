Bici rubata sequestrata dai carabinieri, si cerca il proprietario per la restituzione

Continuano i furti di bici ad Imola, l'ultimo episodio risale alla notte del 13 novembre scorso, quando i Carabinieri hanno denunciato tre 18enni e un 17enne, incensurati. Risponderanno di tentato furto in concorso.

Da quanto si apprende, quella notte un militare libero dal servizio ha notato quattro giovani armeggiare intorno aad alcune biciclette assicurate alle rastrelliere del parcheggio antistante alla Stazione Ferroviaria. Zona che già di recente era stata interessata da un’altra serie di furti analoghi.

Alla vista del Carabiniere che si stava avvicinando, i soggetti si sono allontanati velocemente. Mangiando la foglia, il militare ha allertato il 112 per chiedere l’ausilio dei colleghi che, trovandosi nelle vicinanze per i controlli del territorio, sono arrivati subito.

Intercettati nei pressi del parcheggio di un supermercato nelle vicinanze della Stazione, i quattro sono stati trovati in possesso di una bicicletta di provenienza sospetta. I Carabinieri hanno quindi avviato una serie di indagini e scoperto che il mezzo era stato rubato la notte prima da due dei quattro ragazzi identificati, in particolare, il 17enne e uno dei tre 18enni. I due sono stati denunciati anche per furto aggravato in concorso.

L'appello dei carabinieri alla proprietaria della bici rubata

La bicicletta è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. I militari fanno sapere che potrebbe essere di una donna che potrebbe non essersi accorta del furto e pertanto lanciando un appello, avvisando che qualora dovesse apprendere la notizia, è invitata a presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Imola, via Cosimo Morelli n. 10 per sporgere denuncia e riavere l’oggetto rubato.