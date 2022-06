Mette in vendita la bici sui social, ma all'appuntamento trova i carabinieri

Un 24enne italiano, residente in provincia e con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Tutto è iniziato quando ha messo in vendita sulle sue pagine social una costosa mountain bike, marca "Specialized", al prezzo di mille euro.

La due ruote però è stata riconosciuta da una ragazza: suo padre ne aveva infatti denunciato il furto da un garage qualche settimana prima, così ha chiamato iì carabinieri che le le hanno consigliato di fingersi acquirente e di prendere un appuntamento con il "venditore", poi al resto avrebbero pensato loro.

La giovane ha seguito il suggerimento e ha incontrato il 24enne che però dopo poco ha dovuto fornire qualche spiegazione che non ha convinto i carabinieri.

Ha detto infatti di averla trovata per strada, mentre la proprietaria ha mostrato tutta la documentazione che attestava l’acquisto della bici, così è stato denunciato.

(Bici rubata - foto archivio)