Bici elettrica truccata: multa e sequestro del mezzo per un ciclista

Più che una bicicletta, il mezzo sequestrato dalla Polizia Locale del reparto Navile era diventata uno scooter. I fatti risalgono a mercoledì 16 agosto: un uomo è stato visto sfrecciare in via Stalingrado a bordo di una bicicletta con pedalata assistita. Solamente che il conducente viaggiava a una velocità molto sostenuta senza mai toccare i pedali. L’uomo è stato notato dagli agenti della Polizia Locale che, all’altezza di via Calzoni, lo hanno fermato.

Dopo i controlli del caso, il mezzo è risultato avere una potenza nominale pari a 720 watt e con uno sviluppo di velocità pari a 73 Km/h senza agire sui pedali, in evidente contrasto con le norme del Codice della strada. Il conducente del mezzo è stato quindi sanzionato e il mezzo posto sotto sequestro.