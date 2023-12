Stano fuggendo con le tre biciclette che avevano appena rubato, ma sono stati fermati dai carabinieri che li hanno sorpresi sulla banchina dei binari della stazione. È successo a Imola, dove sabato 25 novembre i carabinieri hanno fermato e denunciato una ragazza di 19 anni bolognese e un 15enne residente a Imola, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Erano in tre e sono entrati in azione alle 12.30 alla stazione dei treni. A notarli mentre trafugavano le biciclette è stato un passante che ha allertato i carabinieri. Al loro arrivo, i militari li hanno sorpresi al binario 1 mentre spingevano a mano ognuno la propria bici nel tentativo di allontanarsi. Appena ha visto i carabinieri una delle tre persone si è dileguata facendo perdere le proprie tracce; i due ragazzi, invece, sono stati fermati. Portati in caserma per ulteriori accertamenti, la ragazza ha confessato di aver commesso il furto. Le biciclette sono state recuperate e trattenute all’interno della Compagnia Carabinieri di Imola, in attesa di essere restituite ai proprietari.

La 19enne e il 15enne, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati alle rispettive Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna