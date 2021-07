Si amplia la rete della Bicipolitana grazie a nuovi finanziamenti: i progetti in provincia

La Città metropolitana ha assegnato finanziamenti per 1,8 milioni di euro per i progetti di ampliamento della rete e miglioramento della sicurezza per i ciclisti

Prosegue la realizzazione della Bicipolitana bolognese: la Città metropolitana ha infatti assegnato nuovi finanziamenti, per 1,8 milioni di euro, per i progetti di ampliamento della rete e per il miglioramento della sicurezza per i ciclisti.

A Palazzo Malvezzi sono pervenute 38 candidature da parte di Comuni e Unioni di Comuni, di cui 33 ammissibili a finanziamento, per un contributo richiesto totale pari a oltre 11 milioni.

Vista la grande adesione e la qualità dei progetti, la Città metropolitana ha deciso di erogare un cofinanziamento pari al 50% dell’importo stimato dell’opera, per attuare in maniera più uniforme la rete ciclabile sull’intero territorio metropolitano, massimizzando il numero di interventi da potersi realizzare e in un’ottica di visione metropolitana integrata dei progetti di mobilità: le risorse che verranno impiegate per l’ampliamento della Bicipolitana saranno quindi in totale di 3,6 milioni grazie ai quali si realizzeranno 26,5 km di nuove ciclabili.

I progetti che saranno realizzati sono: