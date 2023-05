Bigiotteria non sicura in vendita nel centro storico : sequestrati 1.500 prodotti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 1.500 prodotti di bigiotteria, accessori e apparecchi elettrici privi dei requisiti di conformità e sicurezza, in un esercizio commerciale di articoli vari del centro storico di Imola, gestito da un uomo di nazionalità cinese.

Si tratta di prodotti non sicuri, pronti per la vendita. Il sequestro è stato eseguito dai militari della Compagnia di Imola nell’ambito delle attività di “Controllo economico del territorio”. Gli oggetti sono "privi dei contenuti minimi d’informazione o delle indicazioni in lingua italiana, previsti dalla legge a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, in violazione del Codice del Consumo” fanno sapere le Fiamme gialle.

Le anomalie riscontrate, tra cui l’assenza della marcatura CE (sinonimo di qualità certificata), nonché di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana, rispetto a quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea per poter mettere in vendita dei prodotti nel nostro Paese, hanno fatto scattare l’immediato sequestro amministrativo.

Il titolare dell’esercizio, inoltre, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

