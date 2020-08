“Tper by night”: biglietteria aperta fino a mezzanotte

Tper fa gli straordinari. Da martedì 1° settembre fino a sabato 10 ottobre 2020 la biglietteria via Marconi 4 a Bologna, angolo via Lame, chiuderà infatti a mezzanotte.

Ma non è finita . Da quest'anno è infatti possibile anche prenotare il proprio appuntamento allo sportello saltando la fila. Utilizzando il “bottone” sul sito Tper dal primo settembre sarà possibile scegliere quando recarsi in biglietteria negli orari di minor afflusso, ovvero dalle 19 alle 24. Confermati, invece, i consueti orari di apertura al pubblico per tutti gli altri Punti Tper.

"Il sistema di prenotazione consente di segnare direttamente nell'agenda dell'operatore Tper il proprio appuntamento all'orario prescelto del giorno preferito, ovviamente se ancora disponibile" fa sapere l'azienda e se dopo aver prenotato sopravviene un imprevisto "il cliente sempre attraverso il portale di prenotazione può procedere alla cancellazione o alla modifica della prenotazione senza dover ripetere la procedura ma direttamente utilizzando il link presente nella mail di conferma della registrazione dell’appuntamento.In caso di mancata presentazione dell’utente, l'operatore attenderà alcuni minuti, trascorsi i quali passerà all’utente successivo. L’unica regola, dunque, è quella di arrivare puntuali all'appuntamento".

