Biglietti People Mover: dal 1° gennaio scatta l'aumento di 50 cent, come cambiano le tariffe

Nuove tariffe, in aumento, dall'inizio dell'anno per il People Mover. La corsa unica (standard) Aeroporto-Stazione FS o viceversa passa da 8,70 a 9,20 euro, mentre i biglietti acquistati entro il 31 dicembre 2021 con le attuali tariffe resteranno validi e utilizzabili per un anno.

Le tariffe sono "previste dalla convenzione e approvate dal Comune di Bologna" fa sapere Marconi Express, la società che gestisce la monorotaia "l’aggiornamento era stato posticipato di un anno su richiesta del Comune in considerazione dello spostamento dell’avvio del servizio".

L'azienda ricorda che per viaggiare con Marconi Express dal 27 dicembre è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2 o di livello protettivo superiore.

Le nuove tariffe

Dal primo gennaio 2022, la tariffa standard (flex) di sola andata Aeroporto-Stazione FS o viceversa passa da 8,70 a 9,20 euro, mentre l’andata-ritorno (con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata) diventa di 17 euro (invece di 16).

La tariffa per le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni), sarà 19 euro (invece degli attuali 18) per l’andata e 36 euro per l’andata-ritorno (invece degli attuali 34), e per i gruppi di minimo 10 persone (7,50 euro andata, 15 euro andata-ritorno invece degli attuali 7 e 14).

Nessuna variazione di tariffa invece per la tratta Stazione FS-Lazzaretto (o viceversa), che rimane 1,70 euro.

Indennizzi

Visti i disservizi e gli stop del mese di novembre, "è stato definito lo schema di indennizzi per gli abbonati e per gli utenti che hanno subito disagi dal primo novembre 2021", si legge nella nota.

Gli abbonati annuali riceveranno in automatico una proroga gratuita di un mese del loro abbonamento".

Gli abbonati mensili (lavoratori dell’area aeroportuale) riceveranno un indennizzo pari a un trentesimo del valore del loro abbonamento fino a un massimo di 12 trentesimi, in base al numero di eventi di interruzione superiori alle 4 ore (o 2 ore se ricorrenti per almeno 3 giorni) verificatisi nel mese oggetto dell’abbonamento. Se, per esempio, un utente nel corso del mese dovesse riscontrare 2 interruzioni del servizio, l’indennizzo sarà pari al valore del suo abbonamento diviso 30 per 2.

Come richiedere l'indennizzo

La richiesta di indennizzo va inoltrata attraverso un’area dedicata del sito Tper (canale Reclami, selezionando “servizio Marconi Express People Mover” e “tipologia Infrastruttura Stazioni”) entro febbraio 2022 e sarà liquidato via bonifico bancario entro il mese successivo.

Stessa tempistica e stessa procedura di richiesta è prevista anche per gli utenti del servizio che hanno dovuto viaggiare sui bus sostitutivi almeno due volte in due date diverse, in occasione di un fermo del servizio di almeno 4 ore. Nel loro caso, saranno riconosciuti 2 euro per utente per evento.

Criteri e modalità di indennizzo saranno mantenuti anche per eventuali “stop” che dovessero verificarsi a gennaio 2022.

Cantieri

Gli interventi di manutenzione "che nelle scorse settimane hanno richiesto l’interruzione anticipata del servizio alle ore 22, sono stati attualmente fermati per limitare i disagi all’utenza; proseguiranno indicativamente dal 3 gennaio" informa Marconi Express "si tratta di interventi su giunti e testa pile che sono stati finora portati avanti come da programma, senza criticità. Il piano delle manutenzioni straordinarie proseguirà fino a marzo. Le modifiche al servizio saranno sempre comunicate attraverso avvisi sul sito web".

