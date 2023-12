Passante, Bignami: “Via libera a gennaio” | VIDEO

Ne aveva parlato il sindaco Lepore nella lunga intervista concessa in esclusiva a BolognaToday, lamentandosi di un certo ritardo da parte del Governo e di Autostrade. Oggi a controbattere al primo cittadino è Galeazzo Bignami, vice di Salvini al MiT: “Ad agosto è stata votata una norma per la quale non passa più dal Consiglio superiore dei lavori pubblici la valutazione dei progetti – ha detto Bignami a margine della conferenza stampa sul nuovo piano di investimenti inaugurato dall’Aeroporto di Bologna –, cosa che credo che anche il sindaco finalmente abbia imparato. C'è un ente validatore che deve certificare le eventuali criticità o la necessità di apporre prescrizioni al progetto, una volta che questo verrà esaurito, cosa che, mi dicono da Autostrade, avverrà nei prossimi giorni. Dovrà esserci l'eventuale recepimento delle prescrizioni e delle osservazioni, il tutto verrà poi trasmesso al ministero dei Trasporti per un'ultima valutazione. Infine, un passaggio nel cda di Aspi che si ipotizza per la seconda metà di gennaio”.

Il viceministro ha parlato anche però della delibera sulla Città 30, che diventerà effettiva da gennaio, e della Garisenda: “Mi sembra chiaro che ciò che si sta facendo oggi è inevitabile. Se si fosse agito con tempestività, però, forse lo sarebbe stato” conclude.