In sella alla bici a noleggio 'truccata' aggredisce e ferisce due carabinieri: arrestato

Se ne andava in giro in sella a una bici noleggiata con il bike sharing, ma aveva manomesso il meccanismo in modo da aggirare il servizio e utilizzarla senza pagare. E una volta fermato dai carabinieri della stazione di Bologna Navile ha provato a fuggire prendendoli a calci. È finito così agli arresti un 38enne straniero, sospettato di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi.

È successo in via Nicolò dall’Arca, in zona Bolognina. I militari avevano notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto: da qui la decisione di fermarlo e controllarlo. Ma all’arrivo dei carabinieri, il 38enne è sceso dalla bicicletta ed è fuggito a piedi inseguito dalla pattuglia che poco dopo è riuscita a bloccarlo. Visibilmente infastidito, l’uomo ha reagito con i calci procurando ai carabinieri delle ferite che hanno richiesto la chiamata al 118 e la medicazione da parte dei sanitari.

Alla fine i militari sono riusciti ad arrestare e perquisire il 38enne, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di droga, verosimilmente crack. Insieme alla bicicletta è stato tutto sequestrato. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida e il processo per direttissima. I due carabinieri aggrediti, invece, sono stati dimessi con una prognosi di cinque e sette giorni.