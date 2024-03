Bike sharing: si allarga l'offerta. Parco Nord e Villa Angeletti diventano ‘hub virtuali’

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il servizio di bike sharing del Comune di Bologna si amplia. A partire dal prossimo giovedì saranno attivi dei nuovi hub dove noleggiare o lasciare la bicicletta. La particolarità dei nuovi spot è data dal fatto che saranno solamente virtuali: infatti, non sarà presente alcuna segnaletica stradale, ma saranno visibili solamente sull’applicazione.

I nuovi hub copriranno quattro dei sei quartieri di Bologna: per il Santo Stefano all'interno dei giardini Margherita (all'incrocio tra viale Polischi e viale Giurini, lato Serre); per il Borgo-Reno all'incrocio tra via Buozzi e piazza Giovanni XXIII; per il San Donato-San Vitale lungo viale Lenin (in corrispondenza del giardino Norma Cossetto) e in via del Carpentiere; per il Navile in via Stalingrado (ingresso del Parco Nord), all'incrocio tra via di Corticella, via Bentini, via Stoppato e via Lipparini e poi in via de' Carracci (ingresso del parco di Villa Angeletti).

“L'espansione degli hub virtuali si inserisce nell'ambito del Piano della Notte – scrive il Comune in una nota – un'iniziativa strategica promossa dal Comune di Bologna con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita notturna urbana. Questo piano ha reso possibile la mappatura e l'identificazione di nuove aree in cui far raggiungere il servizio, grazie a un processo partecipativo che ha coinvolto attivamente i portatori di interesse. L'approccio adottato, un lavoro in divenire per adeguarsi ai mutamenti della vita notturna in generale e in specifico dei luoghi del divertimento, mira a promuovere una mobilità notturna che sia non solo più sicura per le cittadine e i cittadini, ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale, contribuendo a creare un tessuto urbano vivace ma più vivibile e inclusivo durante le ore serali e notturne”.

La novità del servizio erogato da RideMovi riguarda anche gli hub fisici, in modo da "favorire l'utilizzo degli spazi di parcheggio senza arrecare disagi ai pedoni", scrive ancora l'amministrazione. Due, in questo caso, i quartieri interessati: per il Santo Stefano in via San Mamolo (all'altezza del numero 97), in via Capellini (all'incrocio con via Bellacosta) e in via Toscana (all'incrocio con via Ponchielli); per il Savena all'incrocio tra viale Lincoln e via Bonafede.

Infine, conclude il Comune, sono stati modificati alcuni perimetri delle aree per l’utilizzo delle biciclette: estesa quella attorno alla Casa della Salute del Navile, in via Svampa; estesa quella in via Parri; esclusa quella in via Molinelli, compensata però con la creazione di un nuovo hub in via Capellini.