Bike sharing, dal Comune: "Mettete i seggiolini per i bimbi"

Alle bici condivise che circolano per Bologna manca qualcosa e va aggiunto: il seggiolino per i bimbi.

La richiesta arriva dall'aula del Consiglio comunale tramite un ordine del giorno presentato da Samuela Quercioli (Bologna ci piace) nell'ambito della discussione sul bilancio.

La proposta proviene dunque dai banchi dell'opposizione ma è destinata ad essere approvata, visto che diversi esponenti della maggioranza hanno già espresso l'intenzione di votare a favore.

"Nel Comune di Forlì è stata avanzata l'interessante proposta di introdurre per alcuni mezzi del bike sharing (le bici del Comune in prestito gratuito) dei seggiolini- recita l'odg- in modo che l'utilizzo del servizio non sia precluso a chi sia a passeggio con i propri figli".

Partendo da questo esempio, anche a Bologna "l'amministrazione dovrebbe adoperarsi per rendere la città sempre di più a misura di famiglia e sostenere le fasce più fragili della popolazione anche sotto il profilo della mobilità sostenibile".

Per questo, il documento invita la Giunta a "sollecitare il gestire del servizio di bike sharing, Ridemovi, per implementare il servizio in via sperimentale con l'aggiunta di bici con seggiolino alla flotta noleggiabile e a prevedere questi mezzi nel capitolato del prossimo bando di gara del servizio di bike sharing in capo a Srm".

Sempre in tema di mobilità, è prevista l'approvazione anche di un odg che sollecita l'amministrazione ad "aumentare la segnaletica stradale e potenziare l'informazione circa lo spazio Kiss and ride" della stazione dell'Alta velocità, "così da offrire almeno parziale risposta al problema rappresentato dal traffico in via Carracci": in questo caso il documento è stato proposto dalla Lega, con primo firmatario Matteo Di Benedetto. (Dire)