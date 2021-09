Incidente in montagna, possibile trauma cranico per un biker di Castel San Pietro

E' accaduto in Val di Fassa. Sul posto il Soccorso alpino e l'elisoccorso

Un biker 47enne di Castel San Pietro è rimasto ferito ieri, 3 settembre, in Val di Fassa. Poco prima delle 13 è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Alta Fassa per prestare soccorso all'uomo con un possibile trauma cranico, come riferisce Trento Today.

E' caduto dalla mountain bike sul Col Rodella, lungo la strada forestale che porta verso il rifugio Friedrich August.

L'infortunato è stato raggiunto dai soccorritori che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato fino all'ambulanza. Poiché lamentava forti dolori, è stato fatto intervenire l'elicottero che ha lo caricato a bordo a Canazei e lo ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.