Bilancio del Comune 2022, passa a maggioranza in aula

Via libera al bilancio del Comune di Bologna: l'aula di Palazzo D'Accursio ha approvato poco fa la delibera, chiudendo quindi i lavori nella terza giornata di esame del budget senza la necessità di convocare il Consiglio anche domani. Al momento del voto finale è arrivato in aula anche il sindaco Matteo Lepore. A riferirlo è l'agenzia Dire.

La votazione rispecchia i numeri che in Consiglio definiscono maggioranza e minoranze: 26 favorevoli contro 11 contrari. Breve la pausa natalizia che attende i consiglieri: il ritorno in aula è previsto il 27 dicembre, data in cui andrà in discussione la delibera con la localizzazione urbanistica del Passante di mezzo.

Comune di Bologna, il bilancio 2022

Tra le voci di spesa corrente, l'ambito che vede il maggior impegno di risorse è il welfare con 227 milioni: un "investimento massiccio", rivendica Lepore. Rispetto all'assestato attuale si parla di due milioni in più, ma risultano in aumento anche i finanziamenti dedicati ad attività educative e scolastiche (+3,4 milioni), informatica (+1), interventi sulla mobilità (+0,5), patrimonio (+0,4), nuove cittadinanze e quartieri (+0,4) e attività culturali (+0,1).

Sale però l'indebitamento, dagli 82,2 milioni di fine 2020 ai 108,1 milioni previsti a fine 2024, soprattutto a causa dei mutui per la costruzione di nuove scuole: un rialzo "sano", afferma dunque Lepore, perché "possiamo fare investimenti". Non a caso, per il 2022 la somma destinata agli investimenti è pari a 417 milioni e 975.138 euro contro i 206,4 del 2019, i 294,3 del 2020 e i 408,6 del 2021. Sul fronte mobilità, la parte del leone la fanno i 150 milioni per la prima linea del tram, mentre sulla scuola le cifre più significative riguardano la costruzione delle nuove medie Dozza e Besta (in entrambi i casi nove milioni).