Bilancio, il comune approva la manovra da 1,4 miliardi

Non solo la manovra di governo al voto in questi giorni.Quest'anno anche il Comune di Bologna vara il bilancio entro la fine dell'anno. Il voto del Consiglio comunale, al termine di quattro sessioni di esame in aula, è arrivato oggi e senza sorprese: 26 sì da parte della maggioranza (Pd, Lepore sindaco, Coalizione civica, Verdi, Articolo Uno, Anche tu conti) e 11 no dai banchi delle opposizioni (Lega, Fdi, Bologna ci piace, Fi).

Nella maratona finale circa 200 le votazioni espresse tra delibere allegate, emendamenti e ordini del giorno collegati.

Diventa così operativo il budget 2023-2025 di Palazzo D'Accursio: una manovra da un miliardo e 378,8 milioni di euro. Per ora, perchè come ribadito dal sindaco Matteo Lepore e dall'assessora Roberta Li Calzi, già nelle prime battute del 2023 al bilancio "dinamico" del Comune si rimetterà mano per tenere conto dell'approvazione della finanziaria dello Stato e del rendiconto 2022.

Intanto è una manovra "insufficiente e meritevole di una totale bocciatura da parte del centrodestra: su tante cose la Giunta poteva fare non un po' ma molto di più", dichiara il capogruppo di Fdi, Stefano Cavedagna. Dalla Lega, la capogruppo Francesca Scarano conferma il giudizio negativo sul bilancio e dà manforte a Fdi per l'odg sull'accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini italiani, bollato come "razzista" da Coalizione civica "discriminatorio" dal gruppo Lepore sindaco: accusa "che rispedisco al mittente", perchè invece "si tratta semplicemente di equità sociale".

Il bilancio triennale "dinamico" e il 'buco' da 100 milioni

Sempre tra i banchi della Lega, il portavoce Giulio Venturi ribadisce la propria posizione sul "buco" da 100 milioni che a suo dire emerge dal budget: "Sarò duro di comprendonio", afferma, ma il tema sarà oggetto di "un'udienza specifica con i revisori contabili, perchè vogliamo vederci chiaro su questa cifra". Sul tema interviene anche Nicola Stanzani (Fi): la spesa corrente tra 2022 e 2023 vede "un importante calo in un momento in cui per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche, piccole e grandi, le spese sono in crescita a due cifre. Curioso".

Li Calzi, intanto, aveva replicato già ieri: c'è chi ritiene di "mescolare consuntivo di spesa 2022 e previsione di spesa 2023 desumendo quindi alcuni buchi che però non esistono", ha assicurato l'assessora. A proposito di spesa, il Comune ha ben 4.093 dipendenti e quindi "ci sorprendono gli 839.000 euro impiegati per incarichi professionali", afferma Gian Marco De Biase di Bologna ci piace, definendo poi "eccessivi 2,5 milioni per lo staff del sindaco".

Tra i vari temi sollevati dalle minoranze, "è ingiusto- afferma Giorgia De Giacomi del Pd- accusare il Comune di non voler dare agevolazioni quando nel momento in cui ce n'è stato bisogno rispetto alla Tari, cioè con il Covid, si è immediatamente attivato". In ogni caso, "vi ringrazio davvero per il dibattito- aggiunge la dem- perchè non è da qualunque Consiglio dibattere per tre giorni e avere tutti argomenti importanti e che ci stanno a cuore".

Dalla discussione "emerge davvero amore, interesse e passione verso la città", rimarca Filippo Diaco (Anche tu conti), soffermandosi sulla "attenzione che l'amministrazione deve dare alle nuove povertà, un compito che compete a tutto il Consiglio insieme alla Giunta e al sindaco". Riconosce che si è svolto "un dibattito molto proficuo" il verde Davide Celli, "anche perchè vi confesso che l'argomento legato al bilancio- prosegue il consigliere- non mi appassiona particolarmente, è quasi una sorta di costrizione, come quando andavo a scuola e dovevo essere interrogato in matematica. Io la vedo così, scusate, la mia sincerità ormai la conoscete".