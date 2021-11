Comune di Bologna, ecco il bilancio 2022. Lepore: "Nessun aumento tasse e 230 milioni al Welfare" | VIDEO

Nessun aumento su tasse e tariffe, manovra da 1.3 miliardi per il 2022 e quasi 230 milioni destinati al Welfare. È bilancio del Comune di Bologna illustrato stamattina dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, insieme con l'assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi; "un manifesto per una grande Bologna che non vuole lasciare indietro nessuno", ha detto Lepore presentando la manovra arrivata oggi in consiglio comunale.

Il budget sarà approvato entro il 31 dicembre, senza esercizio provvisorio, cosa che inorgoglisce il sindaco: "anche questo contribuisce al varo di un bilancio che altri Comuni nel resto d'Italia ci invidiano e possiamo dirlo senza tirarcela troppo. Il conto finale di 1,3 miliardi è la cifra di cosa vuol dire essere diventati grandi, stiamo parlando di un sistema urbano tra i più importanti del Paese e dobbiamo iniziare ad assumere questa consapevolezza".

"Abbiamo deciso di non alzare la pressione fiscale sui cittadini, di mantenere la soglia di esenzione dell'addizionale Irpef a 15mila euro lordi e per il settimo anno consecutivo la Tari resterà invariata. Il bilancio triennale non conterrà alcun aumento della pressione fiscale. Negli anni passati, per rendere sostenibile la programmazione, prevedevamo un aumento per gli anni futuri che poi abbiamo sempre neutralizzato, ma oggi grazie al buon lavoro ereditato dalla Giunta precedente e alle scelte che confermiamo possiamo dire che non aumenteremo la pressione e questo significa dare una prospettiva ai cittadini, perché questo è un bilancio in grado di costruire futuro.

"Anche per il 2022 si può parlare di un bilancio solido – rimarca l'assessora Li Calzi – ciò conferma un elevato grado di autonomia finanziaria del Comune, visto che siamo all'83%. In epoca pre pandemia superavamo il 90% e questo ancora oggi, pur con tutte le spese Covid, ci permette di mantenere un'elevata autonomia".

Comune di Bologna, il bilancio 2022

Tra le voci di spesa corrente, l'ambito che vede il maggior impegno di risorse è il welfare con 227 milioni: un "investimento massiccio", rivendica Lepore. Rispetto all'assestato attuale si parla di due milioni in più, ma risultano in aumento anche i finanziamenti dedicati ad attività educative e scolastiche (+3,4 milioni), informatica (+1), interventi sulla mobilità (+0,5), patrimonio (+0,4), nuove cittadinanze e quartieri (+0,4) e attività culturali (+0,1).

Sale però l'indebitamento, dagli 82,2 milioni di fine 2020 ai 108,1 milioni previsti a fine 2024, soprattutto a causa dei mutui per la costruzione di nuove scuole: un rialzo "sano", afferma dunque Lepore, perché "possiamo fare investimenti". Non a caso, per il 2022 la somma destinata agli investimenti è pari a 417 milioni e 975.138 euro contro i 206,4 del 2019, i 294,3 del 2020 e i 408,6 del 2021. Sul fronte mobilità, la parte del leone la fanno i 150 milioni per la prima linea del tram, mentre sulla scuola le cifre più significative riguardano la costruzione delle nuove medie Dozza e Besta (in entrambi i casi nove milioni).

Gli interventi

Tra i numerosi interventi di riqualificazione del patrimonio e di rigenerazione urbana, ci sono la ristrutturazione del centro polifunzionale delle Caserme rosse (1,3 milioni), il restauro della palazzina liberty dei giardini Margherita (1), interventi sulla Certosa per i danni prodotti dal terremoto del 2012 (1,4), la riqualificazione di villa Aldini (6), il secondo lotto delle riqualificazioni riguardanti l'ex parcheggio Giuriolo (9) e il Teatro comunale (5).

Passando al capitolo casa, si prevedono 13,5 milioni per l'ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia residenziale sociale e poi altre voci per la riqualificazione di alloggi in via Andrea Costa (300mila euro), al Pilastro (150mila) e in via Fantoni (200mila). Alla demolizione di un capannone per la costruzione di Ers al Lazzaretto vanno 1,8 milioni mentre 366.281 euro è la somma destinata al programma straordinario di recupero degli alloggi Erp.

In tema di verde, il budget 2022 prevede (tra le varie voci) 500mila euro per il rinnovo e la riqualificazione dei giochi nei parchi, mentre sul fronte sport c'è un milione e 776mila euro per la riqualificazione del Paladozza. Dopo la presentazione di oggi al Consiglio, segnala Lepore, nei prossimi giorni partirà in confronto con i sindacati e le forze economiche, oltre che con le commissioni di Palazzo D'Accursio e i Quartieri. L'obiettivo resta l'approvazione finale entro fine anno, ma poi "nei primi mesi del 2022 metteremo mano al bilancio – anticipa il sindaco – perché vogliamo mettere nelle prime variazioni tutta la progettualità del programma di mandato, anche alla luce delle novità che tutti i giorni arrivano da Roma".